Masso sull’auto, famiglia salva per un soffio

SEDICO, BELLUNO - Un sasso di circa 20 cm per 20 per 40 è caduto nel pomeriggio di domenica, 4 giugno 2023, in Comune di Sedico, in provincia di Belluno, sulla strada regionale Agordina. Il sasso ha sfondato il tetto di un'auto con a bordo una famiglia di Abano Terme con bambini piccoli: la famiglia era diretta ad Alleghe. Tutti sono rimasti illesi: infatti la pietra ha danneggiato in profondità il tettuccio, ma per una questione di centimetri non è entrata nell’abitacolo. L’intervento dell’ambulanza del Suem 118.