Il masso si stacca dalla parete, chiusa la strada

UDINE - Nelle prime ore di oggi un masso si è distaccato dalla parete di un versante roccioso ed è finito lungo la viabilità comunale che da Savogna porta a Cepletischis, verso il Matajur, in località Ponte Ranta, Udine.

Il coordinatore della squadra di volontari di Protezione Civile del Comune ha raggiunto questa mattina intorno alle 7 l'area interessata dal distacco che è stata transennata. Sul posto, per un sopralluogo il primo cittadino, insieme ai vigili del fuoco e ai carabinieri. La strada è stata chiusa al traffico. Nessuna persona è rimasta ferita. Un masso di circa 3-4 metri cubi - stimato - è instabile ancora in parete: da qui la necessità di chiudere la strada per motivi di sicurezza. Attivata una ditta privata dal Comune che dovrebbe intervenire nella giornata di oggi.