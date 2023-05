Masso si abbatte sulla statale e sfiora auto

BOLZANO - Un enorme masso si è abbattuto nella notte, verso le 4, sulla strada statale della val Venosta tra Laces e Coldrano, sfiorando di pochi centimetri una macchina che stava transitando in quel momento. I quattro giovani a bordo sono rimasti illesi. La Ss38, come anche la vicina ciclabile e i sentieri sono stati chiusi. Il traffico, già molto intenso per il ponte dell'Ascensione in Germania e Austria, viene deviato per la strada provinciale 90. Il distacco, con ogni probabilità, è stato causato dalle intense piogge dei giorni scorsi. Sul posto si trovano ora i geologi della Provincia di Bolzano.