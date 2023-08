Massime ancora in crescita sulla Marmolda, termometro a + 14

BELLUNO - Un altra giornata di caldo record sulla Marmolada. Dopo i + 13,3 di sabato, domenica, intorno alle 17.30, il termometro ha toccato i 14 gradi, un dato impressionante ai 3.343 metri di altitudine di Punta Penia dove è piazzata la strumentazione meteo della piattaforma "Marmoladameteo.it". Valori che si spiegano con l'impennata delle isoterme determinata dall'anticiclone sub tropicale in azione sull'Italia, che tra lunedì e martedì potrebbero far innalzare la quota dello zero termico ad oltre 5000 metri.