Mascherine non in regola, sequestrati 118 mila pezzi

VICENZA - Mascherine chirurgiche monouso importate dalla Cina non in regola, scatta il sequestro per 118 mila pezzi stoccati in un magazzino, pronti per essere messe in vendita.

L'operazione della Guardia di Finanza di Schio (Vicenza) è stata messa a segno nei giorni scorsi nei confronti di una società di capitali con sede a Roma, nell'ambito di una parallela attività d'indagine. I presidi sanitari erano privi di indicazioni ed istruzioni in lingua italiana in violazione del Codice del Consumo. La società ora rischia una sanzione fino a 25.823 euro.