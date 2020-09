Marzio Favero ha ceduto alla sua avversione per i social: ora ha un profilo Facebook

MONTEBELLUNA – Da qualche ora anche Marzio Favero, sindaco di Montebelluna nonché candidato al consiglio regionale del Veneto alle prossime elezioni di settembre ha un nuovo profilo Facebook. La cosa potrebbe sembrare irrilevante ai più ma vista la dichiarata avversione di Favero al web ed in particolare ai social la cosa è da segnalare.

In realtà in passato aveva già avuto un profilo denominato “Marzio Favero Sindaco” poi cancellato ed ora ci riprova con una pagina personale che qualcuno potrebbe pensare ispirata alle esigenze di visibilità date dalla candidatura in regione ma per ora nessun elemento conferma questa tesi.

Una bella foto con la fascia da sindaco e sullo sfondo al piazza di Montebelluna: ad oggi è quanto pubblicato nel nuovo profilo che conta solo una manciata di amici ma che non è passato certo inosservato vita la notorietà di Favero, tant’è che la circostanza ci è stata segnalata in redazione.