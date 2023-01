Martina Navratilova malata: "Ho il cancro, duro colpo"

MONDO - Martina Navratilova è malata di cancro. All'ex numero 1 del tennis mondiale è stato diagnosticato un tumore alla gola e al seno. Navratilova, 66 anni, in passato si era sottoposta a cure per un cancro al seno diagnosticato nel 2010. "Questo doppio colpo è serio ma ancora risolvibile e spero in un esito favorevole. Per un po' farà schifo, ma lotterò con tutto quello che ho", ha detto l'ex tennista statunitense di origine ceca. Navratilova, vincitrice di 59 titoli del Grande Slam in singolo e doppio, non si recherà agli Australian Open di questo mese, dove avrebbe dovuto coprire il torneo come opinionista in tv. L'entourage dell'ex tennista descrive la prognosi "buona".

"A Martina Navratilova è stato diagnosticato un cancro alla gola al primo stadio", si legge in una notadichiarazione. "La prognosi è buona e Martina inizierà le cure questo mese. Il tipo di cancro è l'HPV e questo particolare tipo risponde molto bene al trattamento. Martina ha notato un linfonodo ingrossato al collo durante le finali Wta a Fort Worth. E' poi stata eseguita una biopsia, i risultati sono stati hanno evidenziato un cancro alla gola al primo stadio. Nello stesso momento in cui Martina si sottoponeva agli esami per la gola, le è stata riscontrata una forma sospetta al seno, successivamente diagnosticata come un tumore, del tutto estraneo al tumore alla gola. Entrambi questi tumori sono nelle loro fasi iniziali. Martina non coprirà gli Australian Open per Tennis Channel dal loro studio, ma spera di poter partecipare di tanto in tanto tramite Zoom".