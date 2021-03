Marta è stata sentita da Carabinieri e Pm

TREVISO - E' stata sentita oggi per circa tre ore, nella sua camera del reparto di chirurgia dell'ospedale "Ca' Foncello" di Treviso, la 26enne di Mogliano Veneto aggredita lunedì della scorsa settimana da un minorenne che l'ha colpita con varie coltellate mentre faceva jogging in una strada periferica.



Accanto al pubblico ministero per il Tribunale dei minori di Venezia titolare dell'inchiesta, Giulia Dal Pos, hanno partecipato al colloquio esponenti dei carabinieri di Treviso ed esperti di analisi criminologiche dell'Arma.



Sui contenuti dell'incontro non sono emersi dettagli. Il giovane accusato del gesto è rinchiuso dal giorno successivo al fatto nel carcere per i minorenni.