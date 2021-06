Marocco di Mogliano, è ufficiale: in autunno il referendum per stabilire il destino dei pini marittimi

MOGLIANO VENETO – Il destino dei pini marittimi di Viale Europa a Marocco di Mogliano Veneto sarà deciso con un referendum che verrà indetto dall’Amministrazione Comunale a inizio autunno.



A confermarlo ufficialmente è il presidente di Quartiere Alessandro Gorgosalice: “è fondamentale comprendere il prima possibile come risolvere una problematica che tiene banco da molti anni.



Prima della partenza del referendum verrà a Marocco il sindaco Davide Bortolato per presentare il progetto messo a punto e tentare di convincere la cittadinanza della necessità di iniziare i lavori di sostituzione dei pini marittimi con alberi a medio fusto per la sicurezza di tutti”.



La pericolosa inclinazione di un pino marittimo causata dal maltempo di inizio aprile, infatti, ha evidenziato una volta di più la necessità di intervenire al più presto per sostituire le alberature che – come ha sottolineato il sindaco Davide Bortolato – “non sono indicate per i bordi delle strade, perché le radici crescono in superficie e rompono l’asfalto, creando così disagi e pericolo per le persone e le auto. Inoltre si tratta di alberi molto fragili ed è facile che col maltempo i rami possano spezzarsi”.



Sostituzioni che rientrerebbero in un piano più ampio volto a riqualificare tutto Viale Europa per un investimento totale di 450mila euro.



Un possibile ostacolo che si frappone tra l’obiettivo del Presidente di Quartiere e l’esito positivo del referendum sarebbe, però, “la memoria storica degli anziani, i quali vorrebbero salvaguardare i pini perché rappresentativi del Quartiere in cui hanno sempre vissuto”.