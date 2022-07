Marmolada, sopravvissuta al marito morto nella tragedia: "Ti amo. Per sempre"

La foto postata su Facebook da Alessandra De Camilli per dire addio al compagno Tommaso Carollo, morto sulla Marmolada



TRENTO - "Ti amo Tommaso. Sempre e per sempre".

Lo ha scritto su Facebook Alessandra De Camilli, la donna di 51 anni di Schio (Veneto) sopravvissuta al disastro della Marmolada e ora ricoverata in ospedale a Trento. Il marito Tommaso Carollo, manager di Zanè di 48 anni, è una delle quattro vittime ufficialmente riconosciute.



"Grazie di tutti i messaggi che mi avete mandato e che mi state mandando, risponderò. A tutti appena riuscirò ad usare il telefono. Sto malissimo ma sono viva. Grazie di essermi vicini", ha aggiunto la donna in un post successivo.

LEGGI ANCHE