Marmolada, sette le vittime: quattro sono venete

CANAZEI (TRENTO) - Sono quattro le vittime venete, sulle sette accertate al momento, causate dalla tragedia di ieri sulla Marmolada.

Identificati Davide Miotti, 51 anni di Cittadella (Padova) e guida alpina di Bassano (Vicenza); e Filippo Bari (nella foto), 27 anni di Malo (Vicenza).



Paolo Dani, 52 anni di Valdagno (Vicenza) e Tommaso Carollo, 48 anni, manager vicentino di Thiene. Le salme sono state collocate presso il Palaghiaccio di Canazei.

Ancora senza un nome il ferito, gravissimo, ricoverato al Ca’ Foncello di Treviso. Mentre sono 4 i feriti ricoverati a Trento: in rianimazione una 29enne di Pergine Valsugana, una 51 enne di Como, un 27enne di Barbarano Mossano (Vicenza) e un 33enne di Pergine Valsugana..



A Belluno ricoverati invece due turisti tedeschi: un 67enne è arttualmente in Terapia Intensiva, una donna di 58 anni è in Osservazione Intensiva. Entrambi sono in prognosi riservata.

Il bilancio parziale del disastro della Marmolada è di sette vittime, di cui tre identificati, e 8 feriti di cui due in condizioni delicate. Lo ha riferito il presidente della Provincia di Trento, Maurizio Fugatti. Sono 14 le persone "reclamate", cioè i dispersi per i quali i familiari si sono fatti vivi con le autorità perché non rientrati a casa. Di queste quattro sono cittadini stranieri: della Repubblica ceca e un austriaco.

Delle automobili presenti al campo base ve ne sono ancora quattro e degli occupanti non vi sono notizie: sono tutte straniere, una tedesca, due della Repubblica ceca e una ungherese.

