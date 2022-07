Marmolada: "E' saltata giù una parte di ghiacciaio che era lì da centinaia di anni"

CANAZEI - "E' saltata giù una parte di ghiacciaio che era lì da centinaia di anni è un evento straordinario". Così il presidente del Soccorso Alpino Maurizio Dellantonio ricostruisce quanto avvenuto oggi sulla Marmolada, sottolineando che la situazione è ancora in evoluzione. "Da un immediato sopralluogo - spiega - abbiamo capito che c'è un pericolo a monte del ghiacciaio in quanto la 'calotta' di ghiaccio si è staccata, ma è rimasto un pezzetto in bilico, che non è un pezzetto piccolo ma parliamo di centinaia e centinaia di metri cubi di ghiaccio".



Per questo al momento sono state sospese le ricerche di eventuali dispersi. "Tutta la parte 'slavinata' di ghiaccio e roccia è stata monitorata a vista sia dall'alto, con i mezzi aerei, che dai lati - dice - Dunque riteniamo che, se non subentrano indicazioni certe di eventuali dispersi, perché al momento certezza non ce n'è, noi dobbiamo fermarci finché non mettiamo in sicurezza la zona, cioè fin quando quel pezzetto non cade o non lo facciamo cadere".



La procura di Trento ha aperto un fascicolo sul crollo del seracco in cima alla Marmolada che ha causato la morte di almeno sei alpinisti e il ferimento di altri nove, due dei quali in gravi condizioni. Disastro colposo è il reato ipotizzato, al momento a carico di ignoti. Ad occuparsi delle indagini, con il procuratore Sandro Raimondi, è il pm Antonella Nazzaro.