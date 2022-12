Marmolada: la Procura chiede l'archiviazione dell'indagine del disastro

TRENTO - La Procura di Trento ha chiesto l'archiviazione del procedimento per disastro colposo che era stato aperto, senza indagati, in seguito al disastro del 3 luglio scorso sul versante trentino della Marmolada, dove una frana di roccia e ghiaccio staccatasi dal seracco sommitale aveva travolto e ucciso 11 persone. Lo apprende l'ANSA. L'indagine era nata per chiarire eventuali responsabilità di coloro che potevano prevedere quanto accaduto e una risposta chiara su questo - come riporta il Corriere del Trentino - la fornisce la perizia di oltre 60 pagine depositata dai consulenti della Procura, che ha richiesto una proroga sui tempi di consegna per la mole di materiale, fotografico e satellitare, che contiene. L'evento, dicono gli esperti dell'Università di Siena e di Trento, non si poteva prevedere. Un'ipotesi che già dall'inizio gli inquirenti avevano prospettato. La perizia, in cui - si apprende - si rileva anche il progressivo deterioramento del ghiacciaio che va avanti ormai da anni, sarà depositata agli atti e quindi sarà acquisibile dalle parti offese.