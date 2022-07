Marmolada: hanno una nome le vittime ceche del disastro 

TRENTO - Sono Pavel Dana e Martin Ouda i due escursionisti deceduti a causa del crollo del seracco della Marmolada e identificati ieri. Lo conferma all'ANSA fonti investigative. Il riconoscimento è avvenuto a Canazei da parte degli famigliari, accompagnati dal console.

Nel frattempo, in una lettera diffusa dall'avvocato Massimo Simonini, legale dei famigliari degli escursionisti Davide Miotti e Erica Campagnaro, la cui sorte non è ancora nota, si chiede "se non vi fossero autorità pubbliche preposte a verificare lo stato di un crepaccio, che per sua natura può causare distaccamenti, situato a monte di una meta turistica ad alta frequentazione" come la Marmolada.

La lettera segue l'intervento della glaciologa dell'Università degli studi di Milano, Adele Diolaiuti, che su Radio Rai Tre, riferendosi alla Marmolada avrebbe parlato - sempre secondo il legale - di "un distacco del ghiacciaio causato da un crepaccio molto ampio". "Si chiede che le indagini facciano luce sul ruolo che possono avere avuto in questa tragedia l'Ufficio previsioni e pianificazione della Provincia autonoma di Trento e l'ufficio della Protezione civile", conclude il legale.

