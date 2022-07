Marmolada, i dispersi scendono a cinque

CANAZEI (TRENTO) - E' sceso a cinque il numero di dispersi nel disastro della Marmolada, secondo quanto apprende l'ANSA.

Il bilancio, provvisorio, è di sette corpi recuperati, di cui quattro riconosciuti, due in fase di riconoscimento e uno che rimane sconosciuto. L'ultima vittima riconosciuta ufficialmente è una persona residente in Trentino. Sono otto le persone ferite, di cui una dimessa. Domani è in previsione una riunione operativa presso la Procura della repubblica di Trento.



Dopo i quattro stranieri rintracciati questa mattina, le autorità che coordinano gli interventi alla Marmolada sono riuscite a contattare altre tre persone, di cui non è stata data la nazionalità, inserite in un primo momento dell'elenco dei dispersi, subito dopo la caduta del ghiacciaio. A quanto è stato detto, i tre alpinisti stanno bene.



Nel frattempo sono state tutte ricondotte ai proprietari le automobili che erano parcheggiate a passo Fedaia, sotto la Marmolada. I soccorritori - si è appreso - hanno abbinato le vetture ai dispersi e alle persone in vita, non ne rimane nessuna da attribuire.



Intanto la seduta odierna del Consiglio regionale del Veneto a palazzo Ferro Fini a Venezia oggi si è aperta con un minuto di silenzio per commemorare le vittime della tragedia della Marmolada. "Partecipiamo al dolore di tante famiglie - ha detto Roberto Ciambetti, presidente del Consiglio regionale - e porgiamo il cordoglio dell'assemblea legislativa regionale a parenti e amici di quanti hanno perduto la vita in quella che doveva essere una giornata luminosa che la tragedia ha trasformato nel buio dello strazio.



Il ghiacciaio della Marmolada - ha aggiunto - è sceso inesorabile come la sabbia di una clessidra che ci dice che non c'è più tempo e che dobbiamo dare risposta coerente e coraggiosa a inquietanti interrogativi per trasformare la sofferenza di oggi in speranza".

