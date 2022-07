Marmolada: dimessa seconda paziente tedesca a Belluno 

BELLUNO - Dopo il paziente tedesco, dimesso ieri dall'ospedale di Feltre, anche la connazionale soccorsa dopo il crollo del ghiacciaio della Marmolada e curata dall'Ulss 1 Dolomiti a Belluno sta bene ed è stata dimessa questa mattina. Lo rende noto la Regione Veneto M. C., queste le iniziali della paziente, ha salutato e ringraziato il personale sanitario con una lettera: "Non so nulla dell'accaduto - ha scritto - mi sono svegliata in ospedale.

I medici, il personale di neurologia, si sono molto adoperati per me. Le vertigini, la mia stabilità sono lentamente ma costantemente migliorate. Mi infondono ottimismo. Perciò devo essere anche io ottimista, così tutto andrà bene. Anche oggi mi sono sentita molto meglio. Grazie a tutti quelli che si sono impegnati per me. Lo apprezzo molto".

I parenti delle vittime sorvolano l'area della tragedia

Alcuni familiari delle vittime della Marmolada hanno effettuato oggi un sorvolo sopra l'area della tragedia. E' quanto si apprende da fonti della Provincia di Trento. Il sorvolo è avvenuto a bordo di elicottero alla presenza anche di psicologi. "Abbiamo accompagnato le persone che volevano dare un ultimo saluto - ha raccontato la psicologa Adriana Manila -.

E' stato un momento emozionante e commovente. Uno dei familiari ha detto che voleva andare a vedere 'la casa che li sta ospitando da adesso in poi'." Oggi, intanto, è proseguita l'attività di ricerca. "Ci siamo portati in quota con una squadra di 21 componenti con unità cinofile - spiega Paolo Borgonovo che coordina il gruppo interforze che opera in quota -. Abbiamo battuto delle zone dove lo scioglimento del ghiaccio ha fatto affiorare dei reperti. Abbiamo recuperato parecchi reperti tecnici e anche altri di altra natura".

Rimane ancora in prognosi riservata invece Davide Carnielli, il 31enne trentino ferito sulla Marmolada e in cura all'ospedale di Treviso.