Mark Zuckerberg in ospedale, operato per un infortunio: ecco cosa è successo

Mark Zuckerberg in ospedale dopo essere stato operato. Con un post, il fondatore di Facebook ha spiegato ai suoi follower cosa gli è successo. "Mi sono lesionato il legamento crociato anteriore durante un allenamento e sono appena uscito dall'intervento per ripararlo. Sono grato ai medici e al team che si sono presi cura di me", ha scritto. "Mi stavo allenando per un combattimento agonistico di MMA", ha aggiunto sottolineando come "ora la cosa è un po' rimandata. Non vedo l'ora di farlo dopo la guarigione. Grazie a tutti per l'affetto e il sostegno".



Zuckerberg il match con Elon Musk

Qualche mese fa aveva fatto notizia il suo scambio sui social con Elon Musk, ceo di X, per un confronto tra i due di arti marziali. Il fondatore di Facebook, con un post sul suo social Threads, aveva poi allontanato l'ipotesi di un match con il boss dell'ex Twitter. "Penso che possiamo essere tutti d'accordo che Elon non è serio, è ora di andare avanti", aveva scritto Zuckerberg, che da tempo si allenava in vista di un incontro diventato improbabile.

"Ho offerto un vero appuntamento. Dana White", presidente della UFC, la principale federazione di MMA "si è offerto di realizzare una competizione vera, per beneficenza. Elon non conferma una data, poi dice che ha bisogno di un intervento chirurgico e ora chiede invece di fare un 'round di pratica' nel mio cortile. Se Elon volesse valutare sul serio una data reale e un evento ufficiale, sa come contattarmi. Altrimenti, è il momento di andare avanti. Mi concentro sulla competizione con persone che prendono sul serio lo sport", aveva scritto ancora il boss di Meta, con un perentorio ultimatum al rivale.

Cos'è MMA:

E' uno uno sport da combattimento a contatto pieno, basato su colpi, prese e combattimento a terra, che incorpora tecniche sportive delle arti marziali (come karate, muay thai, jiu jitsu brasiliano, judo) e degli sport da combattimento in generale (come lotta libera, grappling, pugilato, kickboxing). Il primo uso documentato del termine "arti marziali miste" fu in una recensione di UFC 1 da parte del critico televisivo Howard Rosenberg nel 1993. Talvolta sono impropriamente chiamate free fight o no holds barred e confuse con il vale tudo dal quale però derivano.