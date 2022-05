Mariupol, immagini satellitari svelano la quarta fossa comune

MONDO - Una grande fossa comune è stata scavata vicino al cimitero centrale di Mariupol, in Ucraina. A scoprirlo sono stati, grazie all'analisi delle foto satellitari di Maxar, i giornalisti di Radio Svoboda. La sepoltura di massa - la quarta scoperta a Mariupol - è composta da due trincee, lunghe oltre 30 metri, scavate probabilmente già i primi di marzo.

Nella guerra in Ucraina "almeno 25.000 civili sono stati uccisi a Mariupol, costantemente colpita dalla Russia con bombe pesanti, proiettili termobarici e al fosforo". Lo ha dichiarato la commissaria ucraina per i diritti umani Lyudmila Denisova, che oggi a Vienna ha partecipato a un incontro dell'Ufficio per le istituzioni democratiche e i diritti umani dell'Osce.

"Durante il mio intervento ho sottolineato che la Russia continua una guerra aggressiva non provocata, ingiustificata e illegale sul territorio dell'Ucraina e usa come arma anche i crimini sessuali: violentano donne e ragazze, in modo che non vogliano e non possano avere figli", ha scritto Denisova, denunciando: "Questo è il genocidio del popolo ucraino".