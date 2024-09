Marito Federica Pellegrini a Ceccon: 'Per me vali zero'

VENEZIA - "Il Rispetto è il valore fondamentale alla base dello sport e della vita. Se non ce l'hai, puoi anche aver vinto le Olimpiadi, ma per me vali zero. Questo è tutto quello che ho da dire sull'argomento". Così, con una storia di Instagram, Matteo Giunta, ex allenatore e attuale marito di Federica Pellegrini ha risposto all'olimpionico di Parigi Thoms Ceccon, che in un'intervista al 'Corriere della Sera' aveva parlato, fra le altre cose, del suo rapporto con la 'Divina'.

Ceccon, che si è allenato a Verona nella stessa piscina della Pellegrini, nell'intervista ha detto queste parole sulla campionessa olimpica di Pechino ed ex primatista mondiale dei 200 sl: "Per me non rappresenta niente. Non è mai venuta a dirmi una parola. Si fa i fatti suoi, e io mi faccio i fatti miei. L'ho vista allenarsi tantissimo e l'ho ammirata come sportiva. Per il resto, sinceramente, no".