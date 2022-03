Marino Donà campione provinciale

TREVISO - Domenica scorsa organizzati dal Circolo Bocciofilo Olimpia di S. Maria del Rovere Treviso si è disputato il

Campionato Provinciale Individuale della categoria C a cui hanno partecipato 76 giocatori trevigiani. Le fasi

eliminatorie si sono svolte con inizio alle ore 9,00 nei bocciodromi del DLF Cortesissima di Treviso,

Boschetto Villorba di Villorba, Preganziol , Concordia Moglianese di Mogliano Veneto,Ponte di Piave e

Olimpia di Treviso dove nel pomeriggio si sono disputate le fasi finali alla presenza di una bella cornice di

pubblico. Dalle semifinali si sono qualificati per la finale, Bruno Desidera (Olimpia) superando il giovane

Alessio Boschiero (Concordia Moglianese) e Marino Donà (Concordia Moglianese ) impostosi su Giuseppe

Graziano della San Bartolomeo di Treviso.La finale tra Donà e Desidera , ha fatto vedere dei pregevoli

accosti e precise bocciate, spesso sottolineate dagli applausi del pubblico, al termine il titolo di Campione

Provinciale 2022 è andato meritatamente a Marino Donà, alfiere della Concordia Moglianese di Mogliano

Veneto, superando Bruno Desidera dell’Olimpia di Treviso. Questa la Classifica : 1° Classificato Marino

Donà (Concordia Moglianese), 2° Classificato Bruno Desidera (Olimpia), 3° Giuseppe Graziano (San

Bartolomeo) e Alessio Boschiero (Concordia Moglianese), 5° Giancarlo Boschiero (Concordia Moglianese),

ha diretto il signor Maurizio Rossetto arbitro Regionale Aiab di Treviso.



LA GIORGIONE3VILLESE HA INNANELLATO LA QUINTA VITTORIA CON LA RINASCITA

Sabato scorso per la 5^ giornata del Campionato Italiano a squadre di Serie A2 Girone 2 Centro Nord la

Giorgione3villese di Castelfranco Veneto (Tv) guidata da Renato Pegorin, Allenatore Luca Biliato, atleta

cap. Pasquale D’Alterio,atleti Federico Piovesan,Giuseppe D’Alterio,Daniel Tarantino, Angelo Sciccone,

Gabriele Covolan ha ospitato presso il bocciodromo comunale di Treville di Castelfranco Veneto il G.S.

Rinascita di Budrione (Modena). La Giorgione3villese esprimendosi ad ottimo livello si è imposta per 6-2 ,

conquistando la quinta vittoria consecutiva, che la pone con buon margine in testa della classifica. Gli altri

risultati :Sangiustese Vs PM Group Lucrezia 5-3, Briganti Mangimi Cortona Vs Pieve a Nievole 1-7,

TermosolarSoleminis Bocce Vs C.B. Sassari (rinviata). Classifica : punti 15 Giorgione3villese, punti 10

Pieva a Nievole,punti 7 Sangiustese, punti 6, Sassari, punti 5 Rinascita, punti 4 Briganti Mangimi Cortona e

Termosolar Soleminis Bocce , punti 3 PM Group Lucrezia.

PATRIK CORO’ E PAOLO GRIGOLETTO (AI TRE MULINI ) CONQUISTANO “ IL TROFEO

SCILM “ A TREVILLE DI CASTELFRANCO VENETO

La scorsa settimana si è concluso il “ Trofeo SCILM “ 2 gare regionali serali a coppie, organizzata dalla

bocciofila Giorgione3villese di Castelfranco Veneto, che ha visto la partecipazione di 32 coppie della

categoria A e 109 delle categorie B/C. La gara riservata alla categoria A ha visto la vittoria di Paolo

Grigoletto e Patrik Corò alfieri della Ai Tre Mulini di Trebaseleghe (Padova) superando nella finale , 2^

classificata Carmine D’Alia-Edo Benedet (San Bartolomeo,Treviso), 3^ classificata Luca Biliato-Federico

Piovesan e Gabriele Covolan (Giorgione3villese,Treviso).La gara riservata alle categorie B/C ha visto la

vittoria di Andrea Vendemiati-Michele Coveggiadi della Ferrarese di Ferrara, 2^ Paolo Corà-Mario Faresin

(DLF Vicenza), 3^ Alessio Della Schiava-Kevin Della Schiava (Caccialanza,Milano) e Sergio De Favari-

Massimo Scarpa (USB Zelarino,Venezia),ha diretto la signora Rina Camata. (Corò e Grigoletto).

Paolo Tortato