Marijuana e cocaina in auto e in casa, arrestato

VENEZIA - Un cittadino albanese è stato arrestato dopo un controllo della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Venezia a Mira (Venezia), dopo che nella sua automobile e nella sua abitazione è stato scoperto un chilogrammo di sostanze stupefacenti. Dopo averlo fermato per un controllo stradale, i militari hanno deciso di approfondire il controllo sull'auto, rinvenendo oltre tre etti di cocaina, nascosta dietro al sedile del conducente. E' scattato quindi il dispositivo di perquisizione dell'abitazione. L'ulteriore controllo, eseguito con l'unità cinofila del Gruppo di Tessera, sono stati trovati altri 6 etti di marijuana, conservata in una busta termosaldata, e 8 grammi di Cocaina pronti per la vendita, e 1.500 euro in contanti, oltre a bilancini e materiale da utilizzare per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato posto agli arresti domiciliari in flagranza di reato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, misura disposta dal sostituto procuratore di turno e confermata dal Gip in sede di convalida.