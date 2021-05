Marijuana, alcol e ora pure hamburger a chi si vaccina

NEW YORK - Se la scienza non convince gli indecisi, forse un hamburger sì. Così deve aver pensato il sindaco di New York Bill de Blasio, che ora prova a prendere i cittadini per la gola.

“Con il vaccino, patatine fritte e un hamburger gratis - ha annunciato in un video il sindaco, mentre mangia ''queste deliziose fries". "Ma c'è anche un hamburger", aggiunge. "Se questo vi attira, pensate a questo hamburger quando pensate al vaccino”.

In America non è il primo che prova a convincere gli scettici a vaccinarsi contro il Covid 19 promettendo doni. Nei vari Stati, si stanno già regalando ciambelle, birre e marijuana ha chi decide di immunizzarsi.

Una politica che funziona? Vedremo.