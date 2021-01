Mareno, una raccolta di generi alimentari per aiutare le famiglie del paese

MARENO DI PIAVE - Una raccolta di genere alimentari per aiutare alcune famiglie di Mareno di Piave. L’hanno organizzata l’Avis comunale e il supermercato Mio Market durante il periodo natalizio. Sono stati confezionati e distribuiti – con l’aiuto di alcune associazioni – 25 pacchi di spesa.

“Contribuire a rallegrare il pranzo di Natale di alcune famiglie ci ha fatto sentire più utili in questo momento difficile – dichiara Yvonne Bressan del supermercato Mio Market -. Ringrazio Avis Mareno per aver reso possibile questa iniziativa, ogni contributo è vano se non c’è chi lo rende concreto”.

“La cultura del dono è anche questo, ascoltare le necessità dei nostri concittadini – dice invece Gian Angelo Piccin, presidente di Avis Mareno -. La nostra associazione conta 450 soci e oltre 500 sacche di sangue donate nel 2020 agli ospedali della Marca Trevigiana, in particolare a Conegliano e Vittorio Veneto. La macchina della solidarietà non si ferma, l’emergenza sanitaria non è finita. Fare rete e lavorare insieme su un fronte comune è la strategia vincente”.