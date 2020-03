Marco non ce l'ha fatta, sconfitto dalla malattia a soli 36 anni

GAIARINE – Tristezza a Gaiarine per la scomparsa di Marco Pasquali (in foto), morto per malattia ad appena 36 anni. Si è spento sabato, si trovava ricoverato all’Hospice Casa Antica Fonte di Vittorio Veneto, prima invece era stato ricoverato all’ospedale Borgo Roma a Verona.

Lavorava come odontotecnico e precedentemente aveva fatto l’impiegato nella zona di Conegliano. Un ragazzo conosciuto in zona, particolarmente socievole e con tanti amici.

“In quest’ultimo anno molto doloroso, posso solo ringraziare a chi mi sta vicino come può – scriveva sul suo profilo Facebook l’8 marzo scorso -. In particolare Silvia, che nonostante tutto è sempre al mio capezzale e sento tutto l’amore che mi di dimostra, certe giornate se non ci fosse sarei già morto dentro e fortunatamente un grande ringraziamento agli operatori dell’Usl che sono sempre presenti ad intervenire quando ho bisogno”.

Un post a cui erano seguiti vari commenti di vicinanza da parte di amici.

Dati i divieti di questo periodo previsti per limitare la diffusione del coronavirus, ci sarà una cerimonia in forma privata in una data che verrà decisa dai famigliari.