Marco Cao nuovo volto per la Uc Trevigiani

TREVISO - L’Unione Ciclisti Energiapura Marchiol si rinforza. Ai dilettanti si aggiunge Marco Cao: per il 2022 la società di Porta San Tomaso è formata da 15 atleti élite ed under 23 agli ordini di Franco Lampugnani, Mirco Lorenzetto e Francesco Benedet. Marco Cao è nato il 23 maggio 2002 a Vittorio Veneto, ma vive a Cordignano e come attitudini da ciclista è un passista-veloce e pistard. E’ alto 1 metro e 77 centimetri e proviene dalla Work Service dove ha corso anche con la categoria juniores.

Da giovane è stato impegnato nelle competizioni con la società Bosco di Orsago e oltre a corrrere su strada, ha gareggiato anche nel ciclocross e su pista: ha disputato la rassegna di Pordenone. E’ un corridore completo. L’anno scorso - come piazzamento di rilievo - è arrivato quarto alla corsa di San Vito al Tagliamento.

Dopo le feste di Natale i dilettanti dell’Unione Ciclisti Energiapura Marchiol si troveranno per il primo raduno stagionale a Montebelluna dal 27 al 30 dicembre.

I 15 DILETTANTI DELLA UNIONE CICLISTI TREVIGIANI ENERGIAPURA MARCHIOL

Questi i 15 dilettanti under 23 ed élite (rigorosamente in ordine alfabetico)

– AGOSTINI Nicholas, Fai della Paganella (Tn), 1 settembre 2000 (General Store)

– BASEGGIO Matteo, Bassano del Grappa (Vi), 18 giugno 1998 (General Store)

- CAO Marco, Cordignano (Tv), 23 maggio 2002 (Work Service)

– CAZZOLA Giacomo, Vicenza, 10 ottobre 2002 (Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000)

– CETTO Maurizio, Levico Terme (Tn), 8 aprile 2003 (primo anno) (Assalistef)

– FURLAN Francesco, San Vendemiano (Tv), 14 maggio 2000 (Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000)

– GRENDENE Marco, Malo (Vi), 4 ottobre 2002 (Team Beltrami Tre Colli)

– MENDEZ Marcos, Buenos Aires, 26 settembre 1998, residente a Montebelluna (Tv)

– ONESTI Emanuele, Montesilvano (Pe), 21 giugno 1995 (GiottI Victoria)

– ONGARO Davide, Conegliano (Tv), 6 dicembre 2001 (Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000)

– PELLEGRINI Cristofer, Palù di Giovo (Tn), 2 aprile 2002 (Uc Trevigiani Campana Imballaggi Geo&Tex 2000)

– PERIN Fabrizio, Cordignano (Tv), 10 agosto 2003 (primo anno) (Gs Caneva)

– SAMOGIZIO Jacopo, Granze (Pd), 1 dicembre 2003 (primo anno) (Padovani)

– SLOMP Samuel, Lavis (Tn), 29 settembre 2001 (Zalf Euromobil Désirée Fior)

– VETTOREL Marco, Cordignano (Tv), 7 luglio 2001 (Northwave Siatek)