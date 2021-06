La Marca piange Gianluigi Contarin, ex sindaco di Riese Pio X

RIESE PIO X - Grande cordoglio a Riese Pio X e in tutta la Provincia di Treviso per la notizia della morte a soli 58 anni di Gianluigi Contarin, ex sindaco di Riese ed ex assessore provinciale.



Nato a Castelfranco nel 1962 è entrato in politica nel 1994 e un anno dopo viene eletto consigliere comunale a Riese Pio X nelle fila della Lega Nord. Nel 2004 viene eletto sindaco di Riese Pio X, riconfermato anche per il secondo mandato fino al 2014. E’ stato assessore provinciale dal 2011 al 2016.



Tanti in queste ore i messaggi di cordoglio dal mondo della politica a partire dal sindaco di Riese, Matteo Guidolin: “Siamo stati divisi dalla visione politica, ma ho sempre rispettato e ammirato il suo impegno per il territorio e la sua passione politica, espressi in quasi vent'anni di amministrazione pubblica. Oggi Riese Pio X perde un protagonista e un punto di riferimento della sua storia recente e si stringe attorno alla sua famiglia: ciao Gianluigi, ti sia lieve la terra”.



“U sindaco con la “esse” maiuscola, un esempio di amministratore serio, affidabile, innamorato del territorio e del suo Veneto”. Queste le parole del sindaco di Treviso Mario Conte, che esprime cordoglio per la scomparsa di “Gigi” Contarin. “Tutti noi ricordiamo la sua tenacia nella gestione dell’emergenza seguita alla tromba d’aria di Vallà nel 2009 così come ricordiamo la sua costante presenza a tutti gli appuntamenti importanti della Marca trevigiana. Quella di “Gigi” è una grave perdita. Alla famiglia va l’abbraccio dell’amministrazione e della comunità trevigiana”.



“Se n'è andato un sorridente amico sempre pieno di energia, entusiasmo, passione e determinato fervore”, scrive il presidente della Provincia di Treviso, Stefano Marcon. “Questa Provincia di Treviso ti ha avuto quale assessore alla Viabilità, Manutenzione stradale, Sicurezza stradale, Sistemi informatici dal 2011 al 2016 e neanche una tromba d'aria del 2009 è riuscita a fermare il tuo impegno per la comunità che eri chiamato ad amministrare. Ritroverai lassù il tuo Papa Sarto per il quale tanto ti sei speso con la Fondazione a lui dedicata. Sono sicuro che anche adesso starai sfrecciando con la tua amata bicicletta”.



"La notizia mi ha lasciato pietrificato, non me la sarei mai aspettato che venisse a mancare Gigi Contarin. A lui mi legano tanti ricordi nei rapporti che ho avuto con lui come sindaco, come militante, come amministratore in Provincia di Treviso - le parole del presidente Luca Zaia - Chi lo ha conosciuto sa che era una persona per bene e un gentiluomo. Era umile ma di un’intelligenza che sapeva sempre affrontare qualsiasi contesto correttamente. Di lui ricorderò sempre e soprattutto il rispetto che aveva per il prossimo. Se ne va anche un veneto convinto, il suo legame con la nostra storia e la sua passione per il Leone di San Marco erano unici. Sono veramente addolorato, sento di perdere un amico e una persona che ho sempre stimato. Mi addolora che sia morto giovane in un’età in cui avrebbe potuto avere ancora tanti progetti e dare ancora molto alla comunità. Invio le mie condoglianze alla famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene".

Contarin lascia la moglie e il figlio Andrea. Sabato 19 giugno i funerali a Riese Pio X.