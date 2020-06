La Marca flagellata dal maltempo, sotto accusa la manutenzione del territorio

TREVISO - “Siamo di fronte all’ennesimo disastro annunciato. Nella Marca l’eccezionalità degli eventi atmosferici è diventata la norma. Eppure c’è chi insiste nel negare la stretta connessione con i cambiamenti climatici. Si continua a consumare suolo, cementificare, disboscare e chiudere i fossi; poi la natura presenta il conto. Conto che dovrebbero pagare i responsabili di queste politiche scellerate, non i cittadini a cui va tutta la mia solidarietà”. Un duro intervento quello del consigliere regionale del Partito Democratico Andrea Zanoni che ha commentato l'ondata di maltempo che ha investito la provincia di Treviso nelle ultime 48 ore, dall’esondazione dell’Avenale a Castelfranco fino agli allagamenti a Montebelluna.



Ha concluso il consigliere:“Serve una manutenzione corretta e tempestiva di fossi, canali e corsi d’acqua per contrastare le precipitazioni improvvise e abbondanti, conseguenza dei cambiamenti climatici. Invece in campagna vengono chiusi i fossi, si persiste nel consumare suolo impermeabilizzandolo con cemento e asfalto e a disboscare, due pratiche che in Veneto stanno galoppando come da nessuna altra parte in Italia. Ce lo ricordano anche i dati dell’Ispra (Istituto superiore protezione e ricerca ambientale), siamo la prima Regione da due anni per incremento di consumo di suolo, un record di cui andare poco fieri. Il conto lo dovrebbero pagare i veri responsabili, quelli che negano i cambiamenti climatici e legiferano contro l’ambiente”.



Sulla stessa scia Giovanni Zorzi, segretario provinciale del Partito Democratico a Treviso, secondo il quale i gravi danni che il maltempo ha provocato nelle ultime ore nella provincia di Treviso "sono diretta conseguenza di una politica di prevenzione carente e che non tiene conto dei cambiamenti climatici in atto”. “Il consumo del suolo che ha caratterizzato gli ultimi decenni in provincia di Treviso ed una manutenzione dei corsi d’acqua evidentemente non sufficiente a contrastare fenomeni come nubifragi o persistenti piogge come quelle di questi giorni segnano in modo grave il nostro territorio. Una fragilità che si ripresenta in tutta la sua evidenza non appena si verificano eventi meteo che esulano dall’ordinario e che denota come sia necessaria un’inversione di tendenza su questo fronte" . Per Zorzi: "Servono maggiori sforzi da parte della Regione per prevenire i dissesti idrogeologici, con una politica più attenta alla gestione delle acque, dando un taglio allo sfruttamento di un territorio come il nostro già fin troppo sacrificato in nome del profitto privato”.



“Anche la provincia di Treviso può beneficiare delle opportunità che derivano da una fiscalità ‘verde’ su cui il Governo, come richiesto dal Pd, ha basato la propria azione politica di rilancio del Paese a seguito di un’emergenza sanitaria che potrebbe segnare un cambio di passo rispetto al passato, con cambiamenti in senso positivo dal punto di vista ambientale – aggiunge Matteo Favero, responsabile Ambiente per il Pd a livello provinciale -. Penso ad esempio alla costruzione di corridoi verdi per combattere le isole di calore nelle città e nei paesi, al verde urbano, all’efficientamento energetico degli edifici con bonus al 110%, alla cura dei fossi e alla rotazione delle colture con nuovi ed efficienti metodi di irrigazione”.