Manutenzione straordinaria al ponte sul Brenta

CHIOGGIA - Prosegue l’intervento di Anas in merito ai lavori di manutenzione del ponte sul fiume Brenta, al km 84,916 della Strada Statale 309 “Romea” a Chioggia (VE).



A causa delle condizioni meteo ancora sfavorevoli che rendono difficoltosa l'esecuzione delle operazioni anche in orario notturno, per garantire la sicurezza del personale e lo svolgimento degli interventi a regola d'arte, si è provveduto ad intensificare la presenza della manodopera durante l'orario diurno ed a proseguire le lavorazioni anche nei giorni festivi secondo le necessità del cantiere.



Questa scelta consentirà di proseguire con le fasi di cantiere, nel pieno rispetto del cronoprogramma, come avvenuto fino ad oggi.



Attualmente sono in corso i lavori di costruzione della nuova soletta e, nei prossimi giorni il traffico sarà deviato sulla nuova corsia, avviando così la seconda fase delle lavorazioni che consentirà di completare la sostituzione dell’intera campata.



Per le operazioni di varo delle altre campate si potrà procedere, invece, come già fatto per la notte tra il 14 e il 15 maggio, in orario notturno; le date saranno comunicate in base all’avanzamento delle fasi di cantiere.