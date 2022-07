A Mantova un percorso storico-religioso dedicato a san Pio X, tra fede e ricordo dell'emigrazione

RIESE PIO X / MANTOVA – Giuseppe Melchiorre Sarto, prima di diventare papa con il nome di Pio X, fu dal 1885 al 1894 vescovo di Mantova. A oltre centotrent’anni di distanza, la città lombarda omaggia il figlio più illustre di Riese con un percorso storico-religioso e all’intitolazione della stazione ferroviaria di Mantova a san Pio X. L’itinerario ciclo-pedonale partirà dalla Basilica di Sant’Andrea, la più grande chiesa mantovana e sede della reliquia del Sangue di Gesù Cristo, e toccherà i diversi comuni e chiese della sinistra Mincio, fino a Castel d'Ario.



Lo scopo del percorso non è solo devozionale, ma anche storico-antropologico: l’intenzione del comitato promotore, formato dall’Associazione Mantovani nel Mondo, dall’Ecomuseo di Castel d'Ario, dalla Chiesa mantovana e sostenuto dalla Fondazione Bam, è infatti valorizzare l’epopea contadina delle grandi corti agricole di una zona, il mantovano, che conobbe con il Veneto il fenomeno dell’emigrazione tra fine Ottocento e la prima metà del Novecento.



E proprio Giuseppe Sarto, nelle sue funzioni di vescovo, affrontò il problema delle condizioni di vita dei più umili, costretti a dove lasciare la terra natia per cercare migliori condizioni di vita all’estero. Un impegno che Sarto proseguì anche dopo essere stato nominato papa, quando istituì in Vaticano, con l’aiuto di Giovanni Battista Scalabrini vescovo di Piacenza, un apposito servizio internazionale dedito all’evento dell’emigrazione. Per tale motivo il percorso è stato denominato “Le Vie dell’Emigrazione ai tempi di San Pio X”.



Inoltre, è stato dato il via all’iter che dovrebbe portare nel 2023, (120esimo anniversario dell’elevazione al soglio pontificio di Giuseppe Sarto) su richiesta del vescovo di Mantova Marco Busca e del sindaco Mattia Palazzi, la Fondazione “Ferrovie dello Stato” ad intitolare la stazione ferroviaria di Mantova a San Pio X, dato che proprio tale stazione era lo snodo ferroviario per gli emigranti veneto/lombardi che dovevano raggiungere il porto di Genova tra la fine del Ottocento e gli inizi del Novecento. A questa iniziativa si collega inoltre il progetto di un treno storico dedicato al papa che colleghi Mantova e Genova dove salpavano i migranti.



Alla presentazione del progetto erano presenti anche diverse associazioni venete, come i Trevisani nel Mondo, i Veronesi nel Mondo, i Trentini nel Mondo, la Fondazione San Pio X di Riese, oltre che l’Ordine degli Scalabriniani e il MEI – Museo Nazionale di Genova.