Mantova, party in riva al Po: denunciati 37 ragazzi

MANTOVA - Trentasette ragazzi, di età compresa tra i 20 e i 25 anni e residenti nelle Province di Mantova, Parma, Modena e Reggio sono stati denunciati dopo aver preso parte a un party sulle rive del Po. I fatti si sono verificati in località S. Nicolò Po di Bagnolo S.Vito, su un’area golenale del fiume Po, dove ieri gli agenti della polizia di Stato, con il supporto di pattuglie dei carabinieri e della guardia di finanza, alle prime luci dell'alba di ieri, sono intervenuti dopo che un cittadino, alle 4 del mattino, aveva segnalato musica ad alto volume provenire da quella zona. Sul posto il personale ha accertato la presenza di 37 giovani, che hanno raccontato di essere lì per festeggiare un compleanno. I 37 sono stati tutti sottoposti a controllo.

Venti di loro avevano già alcuni precedenti di polizia, per lo più per reati di invasione di terreni ed edifici e per guida in stato di ebbrezza. Personale della squadra mobile intervenuto sul posto ha inoltre verificato attentamente anche l’eventuale possesso e uso da parte dei giovani di sostanze stupefacenti. Verifica che ha dato esito negativo. Le operazioni di identificazione e sgombero dell’area si sono svolte in maniera del tutto ordinata e senza alcun problema di ordine pubblico, concludendosi alle 12 circa, con l’allontanamento di tutti i partecipanti al raduno a bordo dei propri mezzi.

La Questura sta procedendo a denunciare i giovani in ordine ai reati di invasione di terreni od edifici, disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, inquinamento acustico ed ambientale, procedendo altresì all’emissione di provvedimenti del Questore di divieto di ritorno con foglio di via nel territorio della Provincia di Mantova per i soggetti residenti in altre province.