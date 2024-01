Manovre imprudenti per sottrarsi al controllo, scattano le multe

VENEZIA - Nove persone sono state multate dalla stazione navale della Guardia Finanza di Venezia, che ha intensificato i controlli sulle unità da diporto che stazionano alla Bocca di Porto del Lido, riscontrando numerose violazioni che hanno portato a diverse sanzioni amministrative. Le violazioni rilevate - informano le Fiamme Gialle - riguardavano comportamenti considerati pericolosi per la navigazione, su segnalazione dei comandanti delle navi in transito nel tratto del canale, zona vietata a una serie di attività, tra cui la pesca sportiva. Tra le violazioni contestate vi sono manovre imprudenti per sottrarsi al controllo, comportamenti pericolosi come il sostare con luci spente o l'ancoraggio a boe e fanali di segnalazione.