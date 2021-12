Manifestazione No Vax al sacrario di Redipuglia

GORIZIA- Manifestazione no vax con circa 400: è accaduto nel primo pomeriggio di ieri al Sacrario di Redipuglia.

La manifestazione non autorizzata sarebbe stata promossa dalla galassia No Vax.



Giunte sul posto le forze dell’ordine per presidiare l’area: nelle prossime ore cercheranno di individuare i presenti anche grazie alle riprese della videosorveglianza. Non sono stati utilizzati striscioni, bandiere italiane unici simboli presenti. Non ci sono stati scontri.

Secondo quanto si apprende dalle forze dell’ordine, l’appello è stato lanciato tramite i social.