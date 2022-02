Manifestazione 'no Green Pass' a Padova, tensione in piazza, un arresto

PADOVA - Un dimostrante no Green pass è stato arrestato ieri pomeriggio a Padova durante una manifestazione non autorizzata, per aver tentato di sottrarsi a un controllo degli agenti, rifiutandosi di esibire i documenti e fuggendo. Quando i poliziotti di una Volante lo hanno raggiunto, sono stati accerchiati dalla folla che ha tentato di impedire l'accompagnamento dell'uomo in Questura. Vista la situazione di pericolo, è stato necessario l'intervento di altro personale della polizia, che ha riportato la calma.



Il dimostrante è stato arrestato per resistenza e rifiuto di fornire le proprie generalità. Un'altra persona che aveva colpito un agente con un calcio verrà denunciata per lesioni. Una segnalazione alla magistratura scatterà anche per l'organizzatore della manifestazione. Tutto era iniziato con un sit-in autorizzato, in Prato della Valle. Ma al termine i partecipanti, circa 400, si sono spostati in Piazza delle Erbe, per un aperitivo di protesta verso gli esercenti che chiedono il green pass, configurando così un'altra manifestazione, questa volta priva di autorizzazione. E le cose, sono degenerate in comportamenti illeciti da parte dei dimostranti.