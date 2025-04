Maniago, operaio ucciso da schegge incandescenti: "Colpito come da due fucilate"

PORDENONE - L’autopsia ha fatto luce sulla morte di Daniel Tafa, il 22enne operaio rimasto ucciso mentre lavorava in una fabbrica di Maniago (Pordenone). L’esame, eseguito dai medici legali ha confermato che il giovane è stato colpito da due frammenti metallici ad altissima velocità, con un impatto devastante. La prima scheggia, penetrata dalla parte posteriore, ha provocato lesioni fatali a polmone, rene e cuore, rendendo vano ogni tentativo di soccorso. La seconda, invece, lo ha raggiunto a un gluteo, fratturandogli il bacino e causando danni alle vertebre. La relazione forense ha anche smentito le polemiche su presunti ritardi nei soccorsi: i tabulati della Sores Fvg confermano che l’intervento è stato immediato.



Terminate le analisi, si attende il nullaosta della Procura per fissare i funerali. Sul fronte giudiziario, proseguono le indagini per stabilire le responsabilità dell’incidente. Al momento, cinque persone risultano indagate per omicidio colposo. Gli investigatori stanno ricostruendo l’esatta dinamica dell’incidente e verificando il rispetto delle norme di sicurezza all’interno dell’azienda.

LEGGI ANCHE