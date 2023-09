Mangiano sardine col botulino, 10 intossicati: donna di 32 anni perde la vita

È essenziale prestare attenzione a ciò che si consuma durante le vacanze per evitare il rischio di un'eventuale intossicazione alimentare. Purtroppo, questo è quanto è accaduto a una decina di persone in Francia, tutte colpite dal pericoloso batterio del 'botulino' presente nel cibo servito in un bar. Le autorità sanitarie confermano la morte di una donna.

L'episodio di intossicazione ha avuto inizio presso un bar di Bordeaux, frequentato da clienti dal lunedì 4 a domenica 10 settembre. Tra i clienti, diversi erano stranieri. Attualmente, otto dei dieci casi segnalati sono ancora in cura a Bordeaux e nella regione dell'Ile-de-France, che comprende Parigi. Uno di loro versa in condizioni gravi, mentre cinque sono in terapia intensiva. Purtroppo, una persona ha perso la vita. Secondo un medico di Bordeaux, si è registrato un nuovo caso in Spagna, relativo a un turista che aveva visitato il locale a Bordeaux prima del rientro. La prefettura della regione di Bordeaux ha comunicato che, al momento, i cibi sospetti sono stati individuati in conserve di sardine fatte in casa dal ristoratore.

Le conserve fatte artigianalmente, soprattutto se sott'olio, rientrano tra i principali alimenti a rischio di gravi intossicazioni. Attualmente, i pazienti colpiti sono principalmente stranieri, provenienti dagli Stati Uniti, dal Canada, dalla Germania e dalla Spagna. Tutti loro hanno meno di 40 anni, tranne una settantenne. La donna scomparsa aveva 32 anni e si trovava a Bordeaux in visita con il marito. Purtroppo, è deceduta dopo essere tornata nella regione parigina, dove si era recata al pronto soccorso a causa di gravi sintomi. Il marito è attualmente ricoverato in terapia intensiva.