Mangiano biscotti comprati per strada in ricreazione: 90 bambini finiscono in ospedale

Novanta alunni di una scuola primaria sono stati ricoverati in ospedale dopo aver consumato dei biscotti che avevano acquistato per la loro colazione da venditori ambulanti lungo la strada che li porta a scuola ogni mattina. I giovani studenti, dopo aver ingerito i biscotti, hanno subito sintomi che includevano nausea, mal di stomaco e vomito una volta entrati in classe. Il sospetto è che i dolcetti contenessero cannabis. E’ successo in una scuola primaria di Pulamadibogo, a nord-ovest di Pretoria, in Sudafrica.



Gli insegnanti, preoccupati per la salute dei loro alunni, hanno prontamente allertato i servizi di emergenza, che hanno trasportato i bambini in diversi ospedali della zona. Il Dipartimento dell'Istruzione ha confermato che la maggior parte dei bambini è stata dimessa senza conseguenze: solo tre studentesse rimangono in ospedale per ricevere le cure mediche necessarie per garantire una pronta guarigione.



Le indagini hanno portato all'arresto di due giovani venditori ambulanti, rispettivamente di 21 e 19 anni, accusati di tentato omicidio. I sospetti riguardano l'uso di cannabis nei biscotti, anche se la conferma definitiva attende i risultati di un approfondito rapporto tossicologico. L'incidente ha scatenato una comprensibile ondata di preoccupazione tra i genitori riguardo alla sicurezza dei propri figli.