Mangia uova di Pasqua avvelenate e muore: aveva 7 anni

BRASILE - Un bambino di 7 anni è morto in Brasile dopo aver mangiato uova di Pasqua avvelenate, donate da una donna che si è poi scoperto essere l’ex compagna del padre. Il piccolo è deceduto mercoledì scorso poche ore dopo il ricovero all’ospedale di Imperatriz, nello stato del Maranhão, per un grave avvelenamento che ha causato uno shock vascolare e un’insufficienza multiorgano.



Insieme a lui erano finiti in ospedale anche la sorella di 13 anni e la madre, entrambe ancora in condizioni critiche. Le indagini hanno portato all’arresto di una 36enne brasiliana, accusata di omicidio e di aver deliberatamente preso di mira la madre e i suoi due figli. Secondo quanto emerso, le uova di cioccolato erano state lasciate davanti alla porta di casa, confezionate in un sacchetto con un biglietto: “Con amore, a Miriam. Buona Pasqua”.



Le telecamere del negozio in cui la donna aveva acquistato i dolci l’hanno ripresa con indosso una parrucca, usata per non farsi riconoscere. Secondo le autorità, la donna avrebbe già tentato in passato un avvelenamento con le stesse modalità.



Il segretario del Dipartimento di sicurezza del Maranhão ha confermato che il movente del gesto sarebbe legato a gelosia e vendetta, poiché il padre dei bambini è ora legato sentimentalmente alla donna rimasta intossicata.