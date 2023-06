Mangia formaggio non pastorizzato, bimbo salvato in ospedale

VICENZA - Mangia del formaggio non correttamente pastorizzato e finisce ricoverato per una grave infezione all'Ospedale di Bassano del Grappa (Vicenza). Protagonista della vicenda è un bimbo di 10 anni che è stato salvato dai medici del reparto di pediatria che hanno individuato l'intossicazione legata ad alcuni tipi di batteri. Secondo le ricostruzioni, il bambino aveva mangiato con i genitori alcuni formaggi di malga che non avrebbero seguito un corretto processo di stagionatura e che hanno portato a sviluppare un raro germe. (ANSA)