Mangia per errore una torta all'hashish e finisce in ospedale

PADOVA - Un giovane di 21 anni di Padova aveva preparato una 'space cake' per una festa con amici, ma l'ha lasciata incustodita in sala da pranzo. La madre, ignara che la torta contenesse hashish, ne ha assaggiato una fetta e ha avuto un malore, finendo in ospedale.

L'incidente è avvenuto mercoledì pomeriggio a Correzzola (Padova). Secondo quanto riportato dalle testate locali, il giovane aveva aggiunto cannabis all'impasto del dolce. Dopo aver cotto la torta, l'ha messa in una tortiera e l'ha lasciata in sala da pranzo, uscendo di casa. I genitori, trovando la torta, ne hanno mangiato una fetta ciascuno. Poco dopo, la madre ha iniziato a sentirsi male ed è stata portata dal marito all'ospedale di Piove di Sacco, dove è stata ricoverata. Fortunatamente, le sue condizioni non destano preoccupazione.