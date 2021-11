Mangia 6 kg di cibo, cacciato dall’all you can eat

CINA - Bandito da un ristorante "all you can eat" perchè mangia troppo. E’ accaduto in Cina, a Changsha, dove un influencer di cibo è stato cacciato dall’Handadi Seafood BBQ Buffef per aver mangiato in maniera disumana. Secondo quanto raccontato dal protagonista e riportato dalla BBC, l’uomo sarebbe riuscito a ingurgitare due chili di cibo alla prima abbuffata, e quattro chili in una seconda puntata. E sono bastate queste due cene al ristorante per far sì che il proprietario bandisse dal locale l’uomo, noto come Mr Kang.

Alla BBC il proprietario del BBQ Buffet ha dichiarato che in quelle due occasioni ha perso centinaia di yuan, e che Mr Kang, oltre a mangiare in maniera spropositata, si sarebbe nascosto nelle tasche il cibo. L’influencer si è giustificato dicendo che il locale è discriminatorio nei confronti di chi riesce a mangiare tanto e che se non accoglie quelli come lui non dovrebbe definirsi "all you can eat".

