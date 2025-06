In manette coppia di ladri seriali

PADOVA - I carabinieri del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del comando provinciale di Padova, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura della Repubblica, hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari nei confronti di una coppia convivente residente a Cadoneghe. I due sono ritenuti responsabili di una serie di furti aggravati commessi tra giugno 2023 e agosto 2024 nelle province di Padova, Pordenone, Brescia, Verona e Venezia.



Le indagini, basate su riconoscimenti delle vittime, analisi delle telecamere di videosorveglianza e dati provenienti da sistemi di rilevazione targhe, hanno permesso di ricostruire un modus operandi ben collaudato. In particolare, i due si presentavano in gioiellerie fingendosi interessati all’acquisto di preziosi, distraevano il personale con domande e curiosità, per poi sottrarre rapidamente numerosi monili, nascosti in una borsa.



L’uomo, già sottoposto a detenzione domiciliare per altri reati, e la donna, attualmente detenuta presso la Casa Circondariale di Verona, sono accusati complessivamente di sette furti aggravati, di cui sei in gioiellerie e uno in abitazione.



L’episodio più grave risale al 29 giugno 2023 a Vigonza, dove i due, mediante effrazione di una finestra, hanno svaligiato l’abitazione di una casalinga, portando via denaro e oggetti per un valore di circa 7mila euro.



Altri furti contestati includono:

15 febbraio 2024 a Padova, furto in un’oreficeria con un bottino di 10mila euro;



2 marzo 2024 a Sacile (Pordenone), furto in un laboratorio orafo con sottrazione di anelli d’oro per 4.500 euro;



5 giugno 2024 a Lonato del Garda (Brescia), furto in un negozio compro oro per 1.200 euro;



22 giugno 2024 a Bussolengo, furto in gioielleria per 1.500 euro;



29 giugno 2024 in una gioielleria del centro storico, furto di un anello con diamante del valore di 6mila euro;



3 agosto 2024 a Quarto d’Altino (Venezia), furto di gioielli per circa mille euro.



Le indagini si inseriscono in un più ampio contesto investigativo che, nel marzo scorso, ha portato a perquisizioni su 74 indagati per reati di ricettazione e riciclaggio, con il sequestro di ingenti quantitativi di oro e preziosi di provenienza illecita.

La coppia dovrà ora rispondere davanti alla giustizia di questi gravi reati che hanno colpito numerosi esercizi commerciali e privati cittadini in diverse province del Nord Italia.