Maneskin ospiti di Ellen DeGeneres, ancora un'ovazione social - Video

USA- Maneskin ancora star negli Usa e ancora un tripudio social dedicato alla rock band romana. Dopo aver aperto il concerto dei Rolling Stones a Las Vegas il 6 novembre scorso, Damiano, Victoria, Ethan e Thomas sono stati ospiti nello storico show guidato da Ellen DeGeneres, che nell'ultima edizione ha voluto regalare agli spettatori l'ennesima spettacolare performance del gruppo sulle note di 'Beggin', la cover che ha scalato le classifiche americane.

E, come ormai di consueto ad ogni esibizione, è tripudio sui social per i quattro italiani sbarcati in America. "Incredibili", "che botto, non si fermano più", "ragazzi straordinari", "ce l’avete fatta, è tutto vero" e il tormentone "MANESKIN WORLD DOMINATION" i commenti più quotati fra i connazionali. Ma non ci sono solo gli azzurri a tifare, tantissimi i commenti anche dagli utenti Usa che sembrano apprezzare molto ogni nuova apparizione del quartetto: "Grande gruppo, grande voce, volate alto che il rock 'n roll non morirà mai!", scrivono.