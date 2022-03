"Mandiamo Putin su Giove con un razzo": raccolti 2 milioni di dollari

MONDO - "Mandiamo Putin su Giove". Un sito appena creato, www.putina.net, mira a raccogliere fondi per spedire il presidente russo Vladimir Putin su Giove. "Donate e aiutateci a costruire un razzo che spedisca il dittatore sanguinario il più lontano possibile. Cento milioni di brave persone sulla Terra possono mandare un uomo malvagio su Giove. Perché Giove? E' un gigante gassoso e il più grande pianeta del sistema solare", si legge sull'home page.

L'obiettivo è raccogliere 100 milioni di euro. Attualmente, è stata superata quota 2 milioni. Il denaro raccolto, come spiega il sito, verrà utilizzato per sostenere l'esercito ucraino e per ricostruire le infrastrutture distrutte nella guerra.