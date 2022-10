Mandato in obitorio ancora vivo, si sveglia nel sacco e cerca di uscire

AUSTRALIA - Si sarebbe svegliato nel sacco per i cadaveri, avrebbe tentato di uscire e sarebbe morto da solo, in obitorio. E’ la storia incredibile ma meno rara di quanto si pensi, avvenuta lo scroso 6 ottobre in Australia. Un 55enne, dichiarato morto in ospedale, è stato portato in obitorio, pulito e con gli occhi chiusi. Ma il giorno dopo è stato trovato con gli occhi aperti, con del sangue sul petto, e con il sacco dove era stato riporto leggermente aperto.

Secondo un rapporto del Rockingham General Hospital, l'ospedale in cui sono avvenut i fatti, l’uomo avrebbe cercato di uscire dal sacco. Un medico ha dichiarato alla stampa locale che la morte era stata dichiarata, ma non era stato lasciato alcun certificato. E che il sangue trovato sul cadavere non era compatibile con quello di una persona morta in precedenza. Sul caso è stata aperta un'indagine.