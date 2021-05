Mancata precedenza ad Aviano: donna finisce al Pronto Soccorso

PORDENONE - Incidente forse causato da una mancata precedenza giovedì sera ad Aviano, in provincia di Pordenone.



Verso le 19.30 una Fiat 500 e una Peugeot si sono scontrate all’incrocio fra via Pordenone e via Cimon di Palantina.



Ferita la conducente della Fiat, estratta dalle lamiere contorte dai Vigili del Fuoco. È stata ricoverata dai sanitari del 118 in ospedale a Pordenone.



Sul posto i Carabinieri di Aviano per i rilievi di legge.