Manca la manutenzione, chiuso ai camion il ponte tra Meduna e Pasiano

MEDUNA DI LIVENZA - Ponte chiuso al traffico pesante a causa di cedimenti strutturali: ordinanza dei comuni di Meduna di Livenza e Pasiano di Pordenone.



La decisione è stata presa dalle amministrazioni comunali per il ponte in ferro sul fiume Sile, che fa da confine regionale tra Veneto e Friuli.



Vietato il passaggio a tutti i mezzi sopra i 35 quintali. In una nota, la maggioranza spiega: «Ormai da anni il ponte che solca il fiume Sile, collegando il comune di Meduna, la frazione di Mure in particolare, a Pasiano, presenta diversi cedimenti strutturali dannosi alla circolazione.



La mancata regolare manutenzione ha, negli ultimi anni, messo a rischio la tenuta del ponte, un rischio per l’incolumità dei nostri cittadini.



L’incuria ci ha costretti ad emanare questa ordinanza per tutelare gli utenti della strada tutti, in vista dei futuri lavori di manutenzione per il ripristino strutturale del ponte stesso».