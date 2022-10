La mamma va al bar, bimba disabile di 7 anni muore in casa da sola

TEXAS - E’ stata condannata all’ergastolo Laurent Key Deran, 27enne texana rea di aver lasciato a casa da sola la figlia che necessitava di cure constanti. La bambina era stata trovata morta dalla polizia. La sentenza è di questi giorni ma i fatti risalgono a gennaio 2020.

La donna era andata al bar con amici e aveva lasciato la piccola, costretta a letto per via di una paralisi celebrare, a casa. Con la bambina c’erano gli altri due figli della donna, uno di cinque anni e un neonato di appena tre mesi. In seguito alla segnalazione arrivata alla polizia, le forze dell’ordine hanno fatto irruzione in casa e hanno trovato la bambina di 7 anni morta sul letto, con il tubo dell’alimentazione attaccato. La madre ha confessato le sue colpe e le è stato dato l’ergastolo.