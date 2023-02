Mamma si spegne a 33 anni

CONCORDIA SAGITTARIA - Sarà celebrato oggi, giovedì 2 febbraio, alle 15.30 nella chiesa di San Giuseppe Operaio a Sindacale, in provincia di Venezia, Cristina Talon, 33 anni, giovane mamma che ha combattuto per quasi un anno, insieme alla famiglia, contro le conseguenze di un'emorragia cerebrale che l'aveva colpita a marzo 2022. Si è spenta martedì 31 gennaio, assistita dal compagno, dai genitori Luisella e Danilo e dalla sorella Ketty. Era mamma di una bambina e si occupava della contabilità della cooperativa «Il Gabbiano - Il Pino» di Fossalta di Portogruaro, realtà che organizza i centri diurni per l'assistenza alla disabilità. Era sempre partecipe alle iniziative della cooperativa sociale. Non aveva mai avuto problemi di salute. La famiglia ha ringraziato il personale dei reparti di Medicina e Rianimazione dell'ospedale di Portogruaro per le cure prestate alla figlia.