Mamma si distrae pochi minuti, bimba di 16 mesi muore annegata nella vasca da bagno

FRANCIA - Tragedia martedì 13 dicembre in una casa di Saint-Brandan, in Francia. Una bambina di appena 16 mesi è morta annegata mentre faceva il bagnetto nella vasca. A lanciare l’allarme è stata la madre, ma quando i soccorritori sono giunti presso l’abitazione non hanno potuto far altro che constatare il decesso della bambina. Sul caso è stata aperta un’inchiesta.

Secondo quanto riportato dalla stampa locale, l’ipotesi prevalente è quella che la madre si sia distratta qualche minuto e che la piccola sia finita sotto acqua. Quando la mamma è tornata dalla figlia, la bambina non respirava più. Un caso simile è accaduto la scorsa settimana in Australia, ad Adelaide: un bambino piccolo era stato lasciato solo pochi minuti nella vasca da bagno ed è stato trovato dai genitori sotto acqua senza vita. Anche in quel caso si sarebbe trattato di un drammatico incidente.