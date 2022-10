Mamma sfinita di addormenta sul divano, la neonata le scivola dalle braccia e muore

LONDRA - Si è conclusa in questi giorni l’inchiesta per la morte di una bambina di appena 6 settimane, deceduta dopo essere scivolata dalle braccia della madre. I fatti si sono verificati lo scorso primo febbraio, a Londra. Una donna aveva tra le braccia la bebè quando si è addormentata sul divano. Stando a quanto ricostruito dagli inquirenti e riportato dalla stampa locale, la piccola sarebbe scivolata dalle braccia della madre e questa non si sarebbe accorta di nulla.

E’ stato il padre, che dormiva in un altra stanza, ad accorgersi della tragedia. Immediatamente sono arrivati sul posto i soccorsi, e la bambina è stata trasportata in ospedale, in fin di vita.

La neonata è stata dichiarata morta il giorno dopo, a causa di un’ischemia generalizzata e diffusa che ha colpito cervello e midollo spinale. La tragedia è finita in tribunale e il processo si è appena concluso: la morta della neonata è da ricondursi a cause del tutto accidentali.